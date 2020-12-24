باريس سان جيرمان يقيل مدربه الالماني توماس توخيل

2020/12/24 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن نادي باريس سان جيرمان، الخميس، اقالة مدربه الألماني توماس توخيل، وتعيين الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدل منه.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن إدارة النادي قولها انها اتخذت قرارا رسميًا بإقالة توخيل عقب الانتصار على ستراسبورج برباعية نظيفة، فيما رجحت الصحيفة ان تكون تصريحات توخيل عقب مباراة ستراسبورج، والتى هاجم فيها إدارة باريس سان جيرمان دورا فى إقالته.

وأصبح توخيل في آب الماضي أول مدرب ينجح في قيادة النادي الباريسي الى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني (صفر-1)، فيما عانى بداية صعبة للموسم مما أضعف موقفه داخل النادي.

ومع ذلك، فإن قيادته نادي العاصمة إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، كان يوحي ببقائه في منصبه حتى نهاية عقده في حزيران المقبل.

ودك باريس سان جيرمان أمس الأربعاء شباك ضيفه ستراسبورغ برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وبقي سان جيرمان حامل اللقب على بعد نقطة من ثنائي الصدارة، ليون وليل، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ستراسبورغ 4-صفر، بينها ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة.

A.Sh

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