2020/12/24 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقاح كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

512 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الصحة، الخميس، انها باشرت بتوفير المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا، فيما أشارت إلى عدم وجود مبرر للتخوف من اللقاح.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 24 كانون الأول 2020، إن "وزارة الصحة بدأت بمعالجة نقص المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا، حيث سيتم تجهيز سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا، إضافة إلى أن الشركات المنتجة للقاح ستتكفل بنقله إلى آخر نقطة".

وأضاف أن "لقاح كورونا اعتمد في أكبر الدول وهي أميركا وكندا وبريطانيا، وكذلك في دول الخليج، إضافة إلى أن هنالك ثلاث مؤسسات علمية كبرى في العالم أعطت اطمئنانا في اعتماد اللقاح، لذلك لا يوجد مبرر للتخوف من اللقاح".

وأشار إلى أن "هنالك مضاعفات جانبية بسيطة في لقاح كورونا، وهي موجودة في أغلب اللقاحات".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، أنها وقعت اتفاقا أوليا للحصول على 1,5 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتينك" المضاد لكورونا مطلع العام 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "العراق وقع رسميا اتفاقا مبدئيا مع شركة فايزر"، موضحا أن اللقاحات ستصل على مراحل مطلع العام المقبل.

يأتي ذلك بعد تأكيد مجلس الوزراء، أن وزارة المالية قامت بتأمين الدفعة الأولى والبالغ مقدارها 3 ملايين دولار لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها 15 مليون دولار.

جدير بالذكر ان كل شخص يحتاج إلى جرعتين من لقاح كورونا، لذلك سيغطي الطلب 750 الف شخص فقط من سكان العراق البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا وتباشر بتوفير مستلزمات استقباله) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا وتباشر بتوفير مستلزمات استقباله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).