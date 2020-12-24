الموت يغيب المعاون الفني لمحافظ بغداد

2020/12/24 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعت محافظة بغداد، اليوم الخميس، وفاة المعاون الفني للمحافظ، فارس مجيد عبد مناف.

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