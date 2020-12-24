2020/12/24 | 15:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الخميس، حظر السفر الى عدد من الدول التي تفشت بها سلالة جديدة من فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان انها “قررت منع سفر مواطني الاقليم الى 8 دول، وهي بريطانيا، افريقيا الجنوبية، استراليا، الدنمارك، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان يحظر السفر لعدد من الدول التي تفشت بها سلالة فيروس كورونا الجديدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كردستان يحظر السفر لعدد من الدول التي تفشت بها سلالة فيروس كورونا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).