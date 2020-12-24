بيان رسمي ردًا على معلومات تحدثت عن

2020/12/24 | 15:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة الدفاع، الخميس، معلومات أشارت إلى بيع مناصب في الوزارة ضمن صفقات فساد.

وذكرت الوزارة في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "بعض وسائل الإعلام تناولت خبرًا من أخبار رابطة الشفافية مفاده (بيع المناصب في وزارة الدفاع)، وهنا تُبين الوزارة أنّه لا صحة لمثل هكذا أخبار".

وأضاف البيان، أنّ "المناصب في الوزارة التي يتم منحها للضباط والقادة تكون وفق ضوابط ومعطيات تمر في سلسلة انتقائية عن طريق لِجان مختصة بموجبها تتم المفاضلة واختيار الأنسب وفق الشروط الموضوعة حسب المنصب، ويتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة لغرض الموافقة عليها".

وتابع البيان، أنّ "أيّة جهة إعلامية ستروّج لأيّة أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه سمعة الوزارة، سيتم مقاضاتها قانونيًا".

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