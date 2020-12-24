2020/12/24 | 15:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: تخصيص 413 محلاًتسويقياً في ذي قار لتشغيل العاطلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: تخصيص 413 محلاًتسويقياً في ذي قار لتشغيل العاطلين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: تخصيص 413 محلاًتسويقياً في ذي قار لتشغيل العاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).