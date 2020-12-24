العمل تعلن شمول أعداد جديدة من الحماية والمعين المتفرغ في موازنة 2021

2020/12/24 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، شمول أعداد جديدة من الحماية والمعين المتفرغ في موازنة العام المقبل.

وقال الركابي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم شمول أعداد جديدة من الحماية والمعين المتفرغ في موازنة العام المقبل 2021".

وأشار إلى "تخصيص مواقع لبناء أكثر من 400 كشك للعاطلين بذي قار"، مبيّناً أن "هناك توجيهاً من مجلس الوزراء للاهتمام بأهالي ذي قار".

ولفت إلى أن "500 شخص من ذوي الإعاقة، تم شمولهم بالصرف المعجَّل في ذي قار"، مضيفاً: "أحلنا عشرات الشركات للقضاء لعدم التزامها بالقوانين العراقية".

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