بالصور.. الدفاع المدني ينقذ امرأة اندلعت النيران في مسكنها

2020/12/24 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، إنقاذ امرأة اندلعت النيران داخل منزلها في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من إنقاذ فتاة ثلاثينية بعد ما اُصيبت بحروق متوسطة نتيجة عطب كهربائي، أدى إلى اندلاع حادث حريق داخل شقة سكنية في منطقة الكاظمية الهبنة شمال بغداد".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني عملت على إنقاذ الفتاة أولاً، وإخماد الحادث بالتزامن مع نقل الفتاة إلى مستشفى الكاظمية التعليمي بعجلات اسعاف الدفاع المدني".

وأشار البيان إلى أن "فرق الدفاع المدني، بعد ما أطمأنت لحالة المصابة الصحية، باشرت بالانسحاب الى مراكزها بعد إكمال الواجب".

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