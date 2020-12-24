2020/12/24 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل شقة سكنية في منطقة الهبنة بالكاظمية ، شمالي بغداد .وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان :" ان الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي ، وقامت فرق الدفاع المدني باخماده ".واضاف :" ان فرق الدفاع المدني انقذت امرأة ثلاثينية ، بعد ان اصيبت بحروق متوسطة ،ونقلتها الى مستشفى الكاظمية "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في شقة سكنية في الكاظمية وفرق الدفاع المدني تنقذ امرأة من ساكنيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في شقة سكنية في الكاظمية وفرق الدفاع المدني تنقذ امرأة من ساكنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).