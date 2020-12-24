اقالة الالماني توخيل من تدريب سان جيرمان

2020/12/24 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن تقرير صحفي ألماني، اليوم الخميس، إقالة توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت قرارًا رسميًا بإقالة توخيل عقب الانتصار على ستراسبورج برباعية نظيفة.وربما كان لتصريحات توخيل عقب مباراة ستراسبورج، والتي هاجم فيها إدارة باريس سان جيرمان دورًا في إقالته.وقال توخيل عبر قناة "سبورت 1": "خسرنا المباراة النهائية لدوري الأبطال ضد بايرن ميونخ، ولم نشعر أننا أقنعنا الناس أو هناك تقدير لعملنا، مما يصيبني أحيانا بالحزن والمرارة".وأضاف: "التوقعات في باريس كبيرة للغاية سواء داخل أو خارج النادي، هنا نفتقر الاعتراف بأي انتصار نحققه في الدوري مثلما يحظى بايرن ميونخ على سبيل المثال، بل يقال إن الفريق لديه نيمار ومبابي ودي ماريا، لذا الفوز على بوردو لا يعد إنجازا".من جانبها، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام هو الأقرب لخلافة توخيل في تدريب باريس سان جيرمان.وارتبط اسم بوكيتينو بتدريب سان جيرمان في أكثر من مناسبة، خاصة وأن الخلافات بين توخيل والبرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية ظهرت منذ فترة طويلة./انتهى9

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