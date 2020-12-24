الريبل تتراجع 12% مع خسائر ملحوظة للعملات المشفرة

2020/12/24 | 15:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: واصلت عملة "الريبل" الافتراضية هبوطها الحاد خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط خسائر في سوق العملات المشفرة.

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