الصحة تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/24 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية في وزارة الصحة سجلت 1127 إصابة جديدة، فيما تماثل 1549 مصابا للشفاء، قابلها 7 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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