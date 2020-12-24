2020/12/24 | 15:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “عراقي نيوز” نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إن “الكوادر الصحية في وزارة الصحة سجلت 1127 إصابة جديدة، فيما تماثل 1549 مصابا للشفاء، قابلها 7 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض عداد الضحايا بفيروس كورونا في العراق إلى أدنى مستوى منذ أشهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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