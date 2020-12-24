أهم 5 إنجازات علمية في 2020

2020/12/24 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}كان فيروس كورونا مركز اهتمام البحث العلمي وجمهور العلوم خلال عام 2020، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي عانت الكثير من المهام العلمية في نطاقات أخرى من التأجيل، سواء بسبب الإغلاق أو نقص التمويل؛ إلا أن هذا العام على الرغم من كل ذلك كان مميزا بالنسبة لعلوم الفلك والفضاء.

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