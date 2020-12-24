كورونا.. تطور جديد في صحة الرئيس الفرنسي

2020/12/24 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 17 من الشهر الجاري، "لم يعد يُعاني من أعراض" ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ 7 أيام.

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