2020/12/24 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الخميس، الحكومة العراقية الى إيقاف او مراجعة تعاقداتها مع الشركات الامنية الاميركية رداً على موقف حكومتها الأخير، بشـأن العفو عن المدانين في شركة بلاك ووتر.ودانت اللجنة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، “اصدار الرئيس الامريكي دونالد ترامب عفواً عن المدانين في المحاكم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة شركات أميركية رداً على قرار ترامب المركز الخبري الوطني.

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