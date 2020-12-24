رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة خاصة للمسحيين بمناسبة أعياد الميلاد

2020/12/24 | 15:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، بالتهنئة لميلاد السيد المسيح.

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