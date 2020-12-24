غاتوزو: أعاني من مرض خطير منذ 10 سنوات

2020/12/24 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدرب نادي نابولي الإيطالي، جينارو غاتوزو، رسالة إنسانية عبر مباراة فريقه أمام تورينو، إلى جميع الأشخاص الذين لا يشعرون بالرضا عن مظهرهم الجسدي.

قال غاتوزو في رسالته بحسب صحيفة ماركا الإسبانية: “أريد أن أقول شيئاً للأطفال الذين لا يبدون وسيمين في المرآة، الحياة جميلة وعليك مواجهتها دون اختباء”.

وتابع: “لا تقلق وأنظر دائماً للأمام، لأن الحياة جميلة ورائعة وتستحق أن تحياها، وستمر مشكلة عيني، وسأعود أكثر جمالاً من ذي قبل”.

وكانت هذه هي الكلمات التي اختارها غاتوزو لشرح مرضه، مما جعله يظهر على مقاعد البدلاء، وهو يغطي واحدة من عيناه في المباريات الأخيرة.

وتابع: “أعاني من الوهن العضلي، عانيت منه لمدة 10 سنوات، إنها المرة الثالثة التي أصاب خلالها”.

وأضاف: “هذه المرة كانت صعبة وقوية، ولكن كل شيء سوف يمر والعين ستصلح نفسها”.

وأكمل: “أرى ضعف، من الصعب الوقوف فقط رجل مجنون مثلي يمكنه الحصول عليها”.

وفي الختام، أراد غاتوزو الإشارة للشائعات القبيحة التي أكدت بأن حياته باتت في خطر، قائلاً: “أعرف أن لاعبي فريقي عانوا من رؤيتي بهذه الطريقة، قرأت أنني ميت، وأن لدي شهر لأعيشه ولكن لا تقلقوا”.

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