لجنه العلاقات النيابية تدين قرار ترامب العفو عن المدانين في ارتكاب مجزرة النسور في بغداد

2020/12/24 | 15:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، إدانتها للقرار الذي اصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالعفو عن المدانين بشأن ارتكاب جريمة قتل بحق مدنيين عراقيين في العام ٢٠٠٧.وقالت اللجنة في بيان: انها تدين وبشدة القرار الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد … Readmore

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