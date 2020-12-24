أزمة الجائحة: مؤشر الضحايا في العراق ينخفض إلى أدنى مستوى

2020/12/24 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 588 ألف إصابة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 588 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1127 إصابة، و7 حالات وفاة فقط في أدنى حصيلة للضحايا منذ أشهر.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1549 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 89%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 48 ألف شخص، 191 منهم تحت العناية المركزة.

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