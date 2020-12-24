الصحة تسجل 1127 إصابة بكورونا وشفاء 1549 حالة

2020/12/24 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أنه "تم تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 1549حالة".

وأضافت أنها "سجلت 7 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد".

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