بسبب مقابلة تلفزيونية.. إقالة مدرب باريس سان جيرمان رسمياً

2020/12/24 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصب المدير الفني للفريق، بشكل مفاجئ.

وجاءت إقالة توخيل، بعد ساعات قليلة من انتصار باريس سان جيرمان بالأمس على ستراسبورج برباعية نظيفة، في حديقة الأمراء بالدوري الفرنسيز

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسي، أن،" قرار باريس سان جيرمان الغريب، بإقالة توخيل من منصبه، بسبب حواره مع القناة الألمانية الأولى، والتي هاجم فيها إدارة فريقه بشدة".

وأوضحت إن،" إدارة باريس اتخذت هذا القرار بسبب الاستياء الشديد من تصريحات توخيل، حيث أنهم كانوا يفضلون الحديث في الغرف المغلقة".

وتأتي إقالة توخيل قبل نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بـ 6 أشهر فقط، والذي كان سينتهي في صيف عام 2021.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا الترتيب الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق نقطة وحيدة عن ليون المتصدر وليل الملاحق المباشر، وتحديدا برصيد 35 نقطة.

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