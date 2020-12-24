لأول مرة منذ أشهر.. العراق يسجل انخفاضاً كبيراً بوفيات كورونا وحالات الشفاء تتفوق على الإصابات

2020/12/24 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.وقالت الوزارة في بيان إن "الكوادر الصحية في وزارة الصحة سجلت 1127 إصابة جديدة، فيما تماثل 1549 مصابا للشفاء، قابلها 7 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

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