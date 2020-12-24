وفد من ثلاثة وزراء يصل الى الموصل

2020/12/24 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ وصل الى الموصل وفد وزاري يضم وزير العدل سالار محمد ووزير الصناعة منهل الخباز ووزير التجارة علاء الجبوري .واجرى الوزراء جولة على الدوائر الحكومية التابعة لوزاراتهم ، واطلعوا على سير العمل فيها .وناقشوا مع المحافظ نجم الجبوري ، احتياجات المحافظة ، وابرز المعوقات والمشاكل التي تواجهها ./انتهى

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