وفاة طفلة جراء حريق بسبب مدفأة نفطية في احدى القرى بديالى

2020/12/24 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اندلع حريق في منزل سكني في احدى قرى ناحية جلولاء في محافظة ديالى ، بسبب انقلاب مدفأة نفطية.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحادث ادى الى وفاة طفلة تبلغ من العمر / 11 / عاما بعد اصابتها بجروح خطرة " ./ انتهى

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