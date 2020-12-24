العراق يغلق منفذ الشلامجة أمام المسافرين مع الغاء جميع الاستثناءات

2020/12/24 | 15:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أغلقت محافظة البصرة ،اليوم الخميس، منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين ،وإلغاء جميع الاستثناءات ،استناداً إلى قرارات وزارة الصحة.

وقال عضو خلية الأزمة في محافظة البصرة حكيم المياحي: إن “الحكومة المحلية في محافظة البصرة واستجابة لقرارات وتوصيات وزارة الصحة الأخيرة الخاصة بالوقاية من (فيروس كورونا السلالة الجديدة )، أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة المسافرين الى دولة إيران”.

وأضاف أنه “تم الغاء جميع الاستثناءات ،لاسيما الذين تم استثناؤهم خلال الفترة السابقة من المرضى المسافرين لغرض العلاج ،وكذلك طلبة الدراسات العليا”،مؤكداً أنه “لا يوجد حالياً أي استثناء لأي حالة أو شريحة ،فقد توقف السفر بصورة كلية ،وغلق المنفذ أمام كافة المسافرين ،سواء ذهاباً أو أياباً”.

وتابع المياحي أن “منفذ الشلامجة ما زال مفتوحاً أمام حركة البضائع التجارية ودخولها عبره طيلة أيام الأسبوع من دون أي توقف مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية المشددة” .

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