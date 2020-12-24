البصرة تغلق منفذ الشلامجة أمام المسافرين وإلغاء جميع الاستثناءات

2020/12/24 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أغلقت محافظة البصرة ،اليوم الخميس، منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين ،وإلغاء جميع الاستثناءات ،استناداً إلى قرارات وزارة الصحة.وقال عضو خلية الأزمة في محافظة البصرة حكيم المياحي : إن “الحكومة المحلية في محافظة البصرة واستجابة لقرارات وتوصيات وزارة الصحة الأخيرة الخاصة بالوقاية من (فيروس كورونا السلالة الجديدة )، أغلقت […]

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