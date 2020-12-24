العمل: شمول أعداد جديدة من الحماية الاجتماعية والمعيل المتفرغ في موازنة العام المقبل

2020/12/24 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، شمول أعداد جديدة من الحماية الاجتماعية والمعيل المتفرغ في موازنة العام المقبل، فيما قرر صرف رواتب لـ 500 من ذوي الإعاقة الجدد بعد حذف المتوفين وآخرين كانت إجراءاتهم غير أصولية.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في مؤتمر صحفي، إن “الوزارة حصلت على الموافقة بشمول 200 مقترض جديد ضمن وجبة جديدة لمحافظة ذي قار للحصول على قروض العاطلين عن العمل والبالغة 8 ملايين دينار”.وأضاف أن” الوزارة أطلقت خلال الأسبوعين الماضيين وجبة لـ300 متقدم على قروض العاطلين عن العمل”،مؤكداً أنه”سيتم ترويج معاملاتهم قريباً من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.[…]

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