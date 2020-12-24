لكثرة تزويرها.. التطبيعية تصدر قراراً بشأن باجات الصحفيين والمصورين

2020/12/24 | 16:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، قراراً بشأن البطاقات التعريفية {باجات} الصحفيين والمصورين المسموح لهم بدخول الملاعب.

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