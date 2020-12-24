بعملية نوعية في الانبار.. القبض على (١٣) ارهابي وضبط (٤٦ ) صاروخ

2020/12/24 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات بمديرية استخبارات الأنبار، اليوم الخميس، ضبط (٤٦ ) صاروخا و القبض على (١٣) ارهابي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعمليات استباقية وجهد استخباري عالي، وبمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار من ضبط (٤٦ ) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين”، مبينة انه “تم ضبطها بموجب قرارات قضائية”.

واضافت المديرية، “كما تم إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه، حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائيا أمام أنظار القضاة”.

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