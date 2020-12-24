2020/12/24 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الهيئة في بيان ان “الهيئة التطبيعية، ابتداءً من الجولة الحادية عشرة، قررت إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمحلحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول الى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠–٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير“.

واوضحت ان ” “الهيأة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من اداء واجباتهم بانسيابيةعالية“.

التالي

منذ 44 دقيقة

غاتوزو: أعاني من مرض خطير منذ 10 سنوات

منذ 3 ساعات

لأجور تنظيمية..



المسابقات تدعو لإيداع أجور الحكام بدوري الفئات العمرية

منذ 7 ساعات

سيميوني: 9 أعوام مع أتلتيكو وهناك تحديات لم نخضها بعد

منذ 18 ساعة

الشرطة يرتقي للمركز الثالث في دوري الكرة الممتاز

منذ يوم واحد

التعادل الايجابي يحسم مواجهة امانة بغداد امام الزوراء

منذ يوم واحد

رسمياً..



19 كانون الثاني موعد قرعة مونديال الأندية

منذ يومين

ليفربول يرد على الشائعات: لن نبيع محمد صلاح

منذ يومين

تعرف على مباريات اليوم في العراق واوروبا

منذ 3 أيام

منار طه..



وجه جديد في صفوف اسود الرافدين

منذ 4 أيام

لجنة تفتيش تزور العراق لتقييم ملفه باستضافة خليجي 25

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية بسبب كثرة حالات التزوير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية بسبب كثرة حالات التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).