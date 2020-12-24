القبض على ١٣ ارهابياً وضبط ٤٦ صاروخا في الانبار

2020/12/24 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، عن إلقاء القبض على ١٣ ارهابياً وضبط ٤٦ صاروخاً في محافظة الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بعمليات استباقية، وجهد استخباري عالي، وبمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار من ضبط (٤٦ ) صاروخا معداً لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين".

وأضافت أنه "تم ضبطها بموجب قرارات قضائية، فضلا عن إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه".وأكدت الوكالة، أن "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائيا أمام أنظار القضاة".

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