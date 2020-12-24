هذا ما قاله الرئيس العراقي لوزير الدفاع بشان البعثات الدبلوماسية

2020/12/24 | 16:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية مع وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، بعد مرور بضعة أيام على هجمات صاروخية ط...

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