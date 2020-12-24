تسجيل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان.. ومصدر يوضح أهمية الخطوة

2020/12/24 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال إعلان التسجيل، الذي نشره موقع حكومي يوناني "اتفاقية بين حكومة اليونان ومصر، بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين مصحوبة بالمرفقات والخريطة، والذي تم توقيعه في 6 أغسطس الماضي".

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