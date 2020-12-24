بسبب حالات التزوير.. التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية لدخول الملاعب

2020/12/24 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أوقفت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الخميس، (24 كانون الاول 2020)، العمل بالبطاقات التعريفية الخاصة بدخول الملاعب للصحفيين والمصورين، وذلك بسبب اكتشافها عدد من حالات التزوير.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنها قررت، ابتداءً من الجولة الحادية عشرة المقبلة، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول الى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير ".

واضافت، إنها" ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من اداء واجباتهم بانسيابية عالية".

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