القبض على (١٣) ارهابيا وضبط صواريخ معدة لاستهداف مبنى محافظة الانبار

2020/12/24 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على (١٣) ارهابيا وضبطت (٤٦ )صاروخا كانت معدة لاستهداف مبنى محافظة الانبار وبعض الدوائر الامنية والخدمية.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية ، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح ونفذوا عدة عمليات ارهابية "./انتهى9

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