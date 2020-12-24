النماذج الكونية الافتراضية - جواد بشارة

2020/12/24 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة وفقًا لنموذج جديد ، سيكون كوننا موجودًا على فقاعة متوسعة في بُعد إضافي بعد أكثر من 20 عامًا من اكتشاف التوسع المتسارع للكون ، لا يزال العلماء يواجهون مأزقًا فيما يتعلق بأصل هذه الظاهرة.



تم طرح العديد من التفسيرات ، بما في ذلك وجود طاقة افتراضية تملأ الكون: الطاقة السوداء (أو الطاقة المظلمة).



حتى اليوم ، لا تزال طبيعة هذا المكون غير معروفة ، لكن نموذجًا جديدًا للكون قدمه المنظرون السويديون ، ودمج ......





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