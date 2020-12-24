2020/12/24 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي التطرف يلازم أغلب المجتمعات، لكن يبدو انه عبر التاريخ كانت المجتمعات التي تلقت أمطارا من الأيديولوجيا، وخاصة تلك التي سقطت من السماء وحفزت مجتمعاتها على التوهم بتلقي واكتشاف الحقيقة المطلقة، كالمجتمعات الدينية على سبيل المثال، التي تظل مجتمعاتا أكثر قابلية للسلوك المتطرف، سواء على الصعيد الاجتماعي، أو السياسي العام.



لذلك لا تخلو جذور دولتي تركيا وايران الراهنتين من التطرف، فقد تأسس نظام الحكم فيهم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار التطرف التركي – الايراني؟ - آزاد أحمد علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار التطرف التركي – الايراني؟ - آزاد أحمد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).