الذكاء الصطناعي - جواد بشارة

2020/12/24 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الذكاء الاصطناعي من DeepMind يحل أحد أكبر تحديات علم الأحياء على اليمين: إعداد وترجمة د-ز جواد بشارة تركيب الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2).



قامت شركة DeepMind البريطانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي - المملوكة لشركة Google منذ عام 2014 - بتطوير نسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي تسمى AlphaFold ، قادرة على التنبؤ ببنية البروتينات بدقة كبيرة! وهو إنجاز يمكن أن يساعد بشكل ملحوظ في فهم الأمراض ......





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