إحباط مخطط لاستهداف مبنى محافظة الأنبار بالصواريخ

2020/12/24 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على 13 ’إرهابيا’، وإحباط مخطط لاستهداف مبنى محافظة الأنبار.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إنه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في الأنبار، وبعمليات استباقية، وجهد استخباري عالي، بمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية، من ضبط (٤٦ ) صاروخا معدا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، حيث كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين، وتم ضبط الصواريخ بموجب قرارات قضائية، فضلا عن إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه".

وتابع، "حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائيا أمام أنظار السادة القضاة".

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