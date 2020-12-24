2020/12/24 | 16:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت القوات الامنية القبض على (١٣) ارهابيا وضبطت (٤٦) صاروخا كانت معدة لاستهداف مبنى محافظة الانبار وبعض الدوائر الامنية والخدمية.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ان” المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح ونفذوا عدة عمليات إرهابية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط مخطط لاستهداف مبنى محافظة الأنبار بـ 46 صاروخا 7 SKY TV.

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