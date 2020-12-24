المركزي التركي يرفع معدل الفائدة للشهر الثاني عند 17%

2020/12/24 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي في تركيا رفع معدل الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، للشهر الثاني على التوالي.

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