'رعشة العرش' في ندوة باربيل

2020/12/24 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، أمسية أدبية في مكتبة مموزين في مجمع داون تاون بأربيل للكاتب زامو محمد بمناسبة صدور كتابين له وهما (رعشة العرش و سماء الغيوم) في مجالي القصة والشعر.

وجرت مداخلات و تساؤلات من قبل الحضور، اذ قام المحاضر بالرد والحوار حول مجموعة وجهات نظر طرحت من قبل الحضور، واختتمت الندوة والتي كانت بحضور نخبة من المثقفين والأدباء الشباب.

PUKmedia / متابعة زيد محمود

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