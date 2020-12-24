اعتقال 13 ارهابيا في الانبار

2020/12/24 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 13 ارهابياً وضبط 46 صاروخاً في الانبار.

وقالت الوكالة، في بيان، انه "بعملية استباقية، وجهد استخباري عالي، وبمراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش الإرهابية ونواياها الإجرامية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، من ضبط (٤٦ ) صاروخاً معدة لاستهداف مبنى المحافظة، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين".

واضافت، كما "تم القبض على (١٣) مطلوباً وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه، في محافظة الانبار".

واشارت الوكالة الى ان "الارهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، وعملوا بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية، منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائياً أمام القضاة".

PUKmedia اعلام وكالة الاستخبارات

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