العتبة الحسينية المقدسة: استهداف مطار كربلاء اخر الانجاز 6 اشهر

2020/12/24 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت شركة (طيبة كربلاء) المنفذة لمشروع مطار كربلاء الدولي عن تحقيق مراحل متقدمة في منشآت المطار، فيما اكدت تاخير الانجاز 6 اشهر بعد استهدافه من قبل الطائرات الامريكية للمطار في آذار الماضي..

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