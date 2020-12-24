بسبب التزوير.. تطبيعية اتحاد الكرة تلغي باجات الصحفيين

2020/12/24 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت الهيأة التطبيعية، يوم الخميس، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) الخاصة بالصحفيين.

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