2020/12/24 | 16:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الخميس 24 ديسمبر 2020 | 04:46 مساءً

| عدد القراءات : 6

كورونا ..وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي "الزمالك"

توفي، الخميس، المستشار القضائي أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي "الزمالك" المصري للألعاب الرياضية، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".وقال النادي، في بيان: "تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة، والذي وافته المنية صباح اليوم (الخميس)".وأعلن مسؤولو "الزمالك" الحداد في النادي لمدة ثلاثة أيام.



وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر الخميس.وأكمل البكري 25 يوما فقط في رئاسة اللجنة، التي تدير النادي مؤقتا بعد رحيل مجلس الإدارة السابق.وتتولى اللجنة إدارة شؤون النادي منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر قرار وزارة الشباب والرياضة تجميد مجلس إدارة مرتضى منصور، للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية محتملة.ومن المنتظر أن يعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن رئيس جديد للجنة المؤقتة لإدارة "الزمالك".و"الزمالك" مع "الأهلى" هما أكبر ناديين في مصر من حيث الشعبية وعدد البطولات المحلية والقارية في الرياضات المختلفة، وإن توفق الأخير بفارق كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ..وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي "الزمالك") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا ..وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي "الزمالك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).