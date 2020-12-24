الانبار تعلق على انباء تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا 

2020/12/24 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

نفى المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، الخميس، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا..

وقال العاني لوكالة /المعلومة/ إن “المستشفيات والمراكز الصحية في الانبار كافة لم تسجل اي اصابة او وفاة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا”، مضيفا أن “دوائر الصحة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية اتخذت حزمة اجراءات احترازية تهدف للحفاظ على بيئة الانبار خالية من الفيروس”.

وبين أن “دوائر الصحة وبالتنسيق مع مديرية تربية الانبار اخضعت الكوادر التعليمية وطلبة المدارس للفحص الطبي لتجنب تسجيل اصابات جديدة”، مؤكدا “اجراء عمليات التعفير والتعقيم اليومي للدوائر والمدارس والابنية الحكومية الاخرى “.

يشار الى مصادر افادت بتسجيل 25 اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في مناطق مختلفة من الانبار.



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