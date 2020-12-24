العراق يستعد لتسلم لقاح

2020/12/24 | 16:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، التحضير لاستلام شحنة لقاح فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح، 24 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "الوزارة بدأت بمعالجة نقص المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا، حيث سيتم تجهيز سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا، إضافة إلى أن الشركات المنتجة للقاح ستتكفل بنقله إلى آخر نقطة".

وأضاف عبد الأمير، أنّ "لقاح كورونا اعتمد في أكبر الدول، وهي أمريكا وكندا وبريطانيا، وكذلك في دول الخليج، إضافة إلى أن هنالك ثلاث مؤسسات علمية كبرى في العالم قد اعتمدت اللقاح، لذلك لا يوجد مبرر للتخوف من اللقاح".

وأوضح المسؤول، أنّ اللقاح يسبب "مضاعفات جانبية بسيطة شأنه شأن أغلب اللقاحات المعتمدة".

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