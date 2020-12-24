وكالة الاستخبارات تضبط 46 صاروخاً معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار

2020/12/24 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت مديرية استخبارات الأنبار، اليوم الخميس، القبض على 13 إرهابياً وضبط 46 صاروخاً معدة لاستهداف مبنى المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط (46) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية" مشيرة الى أنها " كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين وتم ضبطها بموجب قرارات قضائية".

وأضاف البيان بان مفارز الاستخبارات، " ألقت القبض على (13) مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة".

وتابع بأن الارهابيين "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب ".

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